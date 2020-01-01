أخبار الاتحاد اليوم | صدمة من الجهاز الطبي وكاريلي يقرر اختبار ثنائي العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لاعب ضمك بديل لكمارا

قام سعد الشهري؛ المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، باستدعاء رمزي صولان؛ لاعب ضمك، بدلًا من هارون كمارا؛ لاعب الاتحاد، للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا في جدة.

اللاعب كان قد تعرض للإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى، يحتاج على إثرها لفترة علاج وتأهيل.

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كاريلي يختبر ثنائي الفريق

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قرر اختبار الثنائي عبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، خلال المباراة الودية أمام العين.

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وكان كاريلي قد طلب خلال الفترة الماضية تجهيز الثنائي لياقيًا، كي يتم الاستعانة بمهما في المباريات المقبلة.

الجهاز الطبي للاتحاد يصدم كاريلي

تلقى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، نبأ غير سار من الجهاز الطبي للفريق، بخسارة واحد من أهم لاعبيه خلال ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ( طالع التفاصيل )

التمياط وعطيف وعبد الغني .. ضحايا الغياب الطويل عن الملاعب

نجوم كثيرة ابتعدت عن ملاعب كرة القدم السعودية بسبب الإصابات، لتحرم الجماهير مما يقدموه من إبداعات ومساعدة في تحقيق الإنجازات رفقة أنديتهم.

ولكن بالنظر إلى الإصابات في تاريخ الدوري السعودي نجد أن إصابة الرباط الصليبي الأكثر انتشارًا كالإصابات الأكثر تأثيرًا على اللاعبين من حيث فترة الغياب، حيث نرصد لكم خلال التقارير التالي أبرز إصابات وفترات غياب اللاعبين. ( طالع التفاصيل )