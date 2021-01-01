أخبار الاتحاد اليوم | تغييرات بالتشكيل .. والفتح يستعد للعميد مبكرًا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الفيصلي يرفض التجزئة ويتسبب في أزمة لنادي الاتحاد

ترفض إدارة نادي الفيصلي، الموافقة على طلب نادي الاتحاد، بتقسيط مستحقاتها، وذلك عن طريق جدولتها، خوفًا من سقوط حق المطالبة بعد صدور القرار، وانتظار حوالي 4 مواسم.

لجنة فض المنازعات ألزمت نادي الاتحاد بدفع مستحقات انتقال عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد بن فؤاد، والتي تبلغ 7.2 مليون ريال، خلال 30 يومًا. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يجهز اليامي للاستفادة من خدماته

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، فرض تدريبات فنية ولياقية على عبد الرحمن اليامي، مهاجم العميد، بهدف تجهيزه خلال الفترة المقبلة، للاستفادة منه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي استبعد اليامي من تشكيل الفريق الفترة الماضية، بسبب عدم جاهزيته الكاملة، خاصة بعد عودته من الإصابة التي جعلته يغيب عن الفريق الفترة الماضية.

كاريلي يدرس تغيير التشكيل في مواجهة الاتفاق

يدرس الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، إجراء تغييرات على تشكيل الفريق، قبل مواجهة الاتفاق، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كاريلي يدرس إجراء تغييرات في مركز خط الوسط والهجوم، مع الثبات على العناصر الدفاعية، بعد الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة الفريق الأخيرة.

مدرب الفتح يفتح ملف مباراة الاتحاد مبكرًا

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق نادي الفتح، فتح ملف مباراة فريقه أمام الاتحاد، المقرر لها بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مبكرًا.

فيريرا بدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد، بعد أن تم تأجيل مباراته أمام النصر، بسبب انشغال الأخير بمواجهة الهلال بكأس السوبر السعودي، حيث يواجه الاتحاد يوم 4 فبراير القادم.