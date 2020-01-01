أخبار الاتحاد اليوم | مكافآت ضخمة واهتمام برازيلي بالعميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 ...

مكافآت ضخمة .. إدارة الاتحاد تحفز لاعبيها للبقاء في الدوري

رصدت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مكافآت ضخمة للاعبي الفريق الأول، حتى نهاية الموسم، بهدف الابتعاد عن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

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الاتحاد يعاني على مستوى النتائج بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط. " اقرأ التفاصيل "

علاج رومارينيو ومناورة بقيادة كاريلي

خضع البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو"، مهاجم فريق نادي الاتحاد، لجلسة علاجية بعيادة النادي، قبل أن يكتفي بتدريبات خفيفة مع زملائه، استعدادًا لمواجهة الفيصلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات الاتحاد، تركيز المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، على الجوانب اللياقية، ثم بعدها فرض مناورة صغيرة على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتفاق، بينما أجرى باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة على كامل الملعب.

فواز القرني يتحدث عن سبّ والدة رايس مبولحي

تحدث فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، عن واقعة المشادة التي حدثت بين رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق، ورومارينيو وليوناردو خيل لاعبا العميد.

القرني قال خلال برنامج "الدوري مع وليد": "مبولحي يقول أن أحد اللاعبين سد والدته رحمها الله، ولا يوجد أي مشكلة مع أحد، وإذا بدر هذا الأمر مننا، نحن آسفين".

وتابع: "يحق للحارس الجزائري أن يغضب إذا تمت إهانة والدته، وبسبب الضغط الكبير على اللاعبين، قد يكون هناك بعض اللاعبين المتحمسين بشكل كبير، ولديهم ضغط نفسي".

اهتمام برازيلي بانتصار الاتحاد على الاتفاق

اهتمت الصحف البرازيلية بفوز الاتحاد الذي يقوده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على نظيره الاتفاق بهدف دون رد، في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت صحيفة "lance" البرازيلية تقريرًا، تتحدث خلاله عن معاناة كاريلي في ظل غياب لاعبين مهمين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ولكنه استطاع الفوز على الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاريلي يقاتل من أجل الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.