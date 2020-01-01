أخبار الاتحاد اليوم | عقوبتان على العميد وارتفاع المكافآت للسقف الأعلى

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عقوبتان على الاتحاد

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الاتحاد تلقى خطابًا بالأمس من الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن أحداث مواجهة الشباب، بذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأشارت الصحيفة أن العقوبة الأولى جاءت لغياب المدير الفني فابيو كاريلي عن المؤتمر الصحفي قبل المباراة، والثانية لعدم التزام النادي بتعليمات اللجنة المنظمة الخاصة ببروتوكول المباريات بالخروج لفحص الوثائق بالمنطقة الفنية.

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أما الشباب فتم تغريمه 5 آلاف دولار فقط.

ارتفاع المكافآت للسقف الأعلى

حرصت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الوحدة بدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الإدارة قررت رفع المكافآت حال الفوز إلى السقف الأعلى، لتحفيز اللاعبين للتأهل لربع النهائي.

الوحدة: مواجهتنا أمام الاتحاد هي كلاسيكو العراقة

وصف توفيق تونسي؛ المشرف العام على الكرة بنادي الوحدة، مواجهة فريقه أمام الاتحاد بدور الـ16 من كأس الملك بكلاسيكو العراقة.

وقال تونسي، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "الوحدة والاتحاد أقدم ناديين بالمملكة وملعبنا واحد، لذلك مواجهاتنا بمثابة كلاسيكو العراقة، والفوز سيكون حليف من يحترم منافسه أكثر".

المولد ينعش الاتحاد

دخل فهد المولد؛ لاعب الاتحاد، في التدريبات الجماعية لفريقه بالأمس، بعد غياب استمر لمدة شهر ونصف، على إثر الإصابة.

المولد كان يعاني من تمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ، خاض على إثره برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية.