أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة السواط .. ولجنة ثلاثية للإدارة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ...

السواط: سعيد بالعودة للتعاون وهذا موعد انضمامي للاتحاد

عبر عبد المجيد السواط، لاعب نادي التعاون، عن سعادته بالعودة مجددًا للمشاركة مع نادي التعاون، بعد غياب الفترة الماضية بسبب أزمة تمديد عقده.

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السواط قال خلال تصريحات تليفزيونية: "عدت إلى بيتي التعاون، ولدينا مباريات في آسيا والدوري، وسعيد لعودتي كي أشارك مع الفريق وأساعده وأبذل قصارى جهدي".

وتابع: "سأقدم كل ما لدي، ولن أبخل بشيء على التعاون وجمهوره، وسأستمر في صفوفه حتى نهاية دوري أبطال آسيا، وبعدها سألتحق بصفوف الاتحاد".

لجنة ثلاثية لإدارة الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد قام بتشكيل لجنة ثلاثية، لتقوم بمهام الرئيس التنفيذي، بعد اعتذار إبراهيم بخيت، عن عدم الاستمرار رئيسًا تنفيذيًا للعميد، بسبب مرور والدته بوعكة صحية تتطلب مرافقتها، ما يحول دون حضوره يوميًا إلى مكتبه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن أنمار الحائلي تفهمت عذر إبراهيم بخيت، وبحثت في حل سريع ومؤقت، بتشكيل لجنة ثلاثية، تضم "أحمد صادق دياب، وعمر أبو الفرج، وموفق السقاط"، لتقود بمهام الرئيس التنفيذي.

مدرب الاتحاد السابق يقدم مقترحًا لإنقاذ الفريق

قدم عمرو أنور، مدرب نادي الاتحاد السابق، بمقترحًا من أجل إنقاذ الفريق، حيث أكد على ضرورة تدارك الأمور قبل أن تصبح أسوأ مما هي عليه الآن.

أنور قال لصحيفة "الرياضية" السعودية: "تغيير المدرب بات أمرًا حتميًا كخطوة أولى في طريق التصحيح، خاصة بعدما أثبت كاريلي فشله".

وتابع: "يجب أن يتم إسناد باقي المباريات لمدرب وطني، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والنتائج التي حققها الفريق بعد استئناف الدوري لم تكن مفاجأة أو غير طبيعية".

الاتحاد يبدأ الاستعداد للفيحاء

واصل فريق نادي الاتحاد تدريباته مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق، وجه اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفيصلي، بتأدية تدريبات استرجاعية، حيث اشتمل مران باقي اللاعبين على تدريبات لياقية وفنية.