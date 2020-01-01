أخبار الاتحاد اليوم | موقف المصابين وطلب خاص من أجل رودريجيز "

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يطلب تكثيف البرنامج العلاجي للاعبه

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، طالب الجهاز الطبي لفريقه بتكثيف البرنامج العلاجي للاعب الفريق الكاب فيردي جاري رودريجيز، استعدادًا للدفع به في المباراة المقبلة أمام الفيصلي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللاعب كان قد أصيب بالتواء في مفصل القدم اليسرى، خلال مواجهة التعاون الأخيرة.

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موقف المصابين

لا يزال الجهاز الطبي للاتحاد يحاول تجهيز بعض اللاعبين للفترة المقبلة، إذ أن عبد الرحمن العبود أنهى برنامجه العلاجي، وسيبدأ برنامجه التأهيلي، بعد أن أصيب في العضلة الخلفية.

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أما الثنائي فهد المولد وزياد الصحفي يواصلان برنامجهما التأهيلي، وتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الفيصلي.

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