أخبار الاتحاد اليوم | نقل مواجهة القادسية لملعب جديد، وصداع في رأس كاريلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نقل مباراة الاتحاد أمام القادسية إلى الدمام

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي اليوم الإثنين نقل مباراة القادسية والاتحاد، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأوضحت لجنة المسابقات أن ذلك القرار اتخذ بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشات الرياضية في وزارة الرياضة.

هجوم الاتحاد .. صداع في رأس كاريلي

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الاتحاد أن المدرب فابيو كاريلي استقر على الرباعي الدفاعي وثنائي خط الوسط المدافع الذي سيخوض بهم مواجهة الفيصلي مساء غدٍ الثلاثاء، فيما لم يستقر بعد على العناصر الهجومية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب البرازيلي سيلعب بالرباعي حمد آل منصور وزياد الصحفي وأحمد حجازي وسعود عبد الحميد في الخط الخلفي، وأمامهم الثنائي عبد الإله المالكي وكريم الأحمدي، فيما مازال لم يحسم خياراته الهجومية بعد استمرار غياب جاري رودريجيز وظهور بدلائه بمستوى أقل من المطلوب.

ومن المتوقع أن يحسم كاريلي خياراته الهجومية عقب مران اليوم وقبل التوجه إلى المجمعة لأداء المباراة.

استبعاد رودريجيز والشنقيطي من مباراة الفيصلي

أشارت مصادر صحفية إلى أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد استبعد رسميًا الثنائي جاري رودريجيز ومهند الشنقيطي من مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الطبي في الفريق.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن طبيب الاتحاد أوصى بعدم المجازفة بالمهاجم وإشراكه في المباريات قبل الوصول إلى مستواه البدني بنسبة 100%، فيما يُعاني المدافع من آلام في العضلة الضامة، ويخضع اللاعبان حاليًا لتدريبات خاصة وفق برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

صحيفة: الاتحاد يستهدف نجم النصر

قالت صحيفة المدينة السعودية أن الاتحاد واحد من أربعة أندية ترغب في التعاقد مع يحيى الشهري صانع ألعاب النصر الذي سينتهي عقده مع ناديه الصيف القادم.