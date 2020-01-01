أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة تصريحات حجازي .. وموقف عمر السومة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي: الاتحاد تطور كثيرًا وننتظر عودة المصابين

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي، على أن فريقه بدأ في استعادة عافيته بجميع البطولات، وذلك بتحقيق الانتصارات وتصاعد النتائج الإيجابية للفريق.

الاتحاد تأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بدور الـ16. " اقرأ التفاصيل "

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رد رسمي من الاتحاد .. هل يخطف العميد عمر السومة؟

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن تقديم ناديه عرض رسمي إلى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي.

مراسل "القنوات الرياضية السعودية" أكد أمس الخميس، أن السوري لا يريد تجديد عقده مع الراقي، إذ يرغب في دخول الفترة الحرة، ومن ثم بحث العروض الرسمية التي يتلقاها. " اقرأ التفاصيل "

بعد التأهل .. رئيس الاتحاد يوجه رسالة مهمة للاعبيه

حرص أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه، بعد التأهل إلى دور ربع نهائي، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب فريق الوحدة.

الاتحاد حقق الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس الملك، أمس الخميس. " اقرأ التفاصيل "

حجازي يكشف حقيقة تصريحاته الصحفية

نفى أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد، كل التصريحات التي نسبت له خلال الأيام الماضية، بشأن كشفه عن بعض الأسرار حول انضمامه لناديه الحالي، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي.

حجازي قال خلال تصريحات صحفية: "التصريحات التي تم نشرها عبر مجلة، ليس لها أساس من الصحة، وهذا لا يؤثر على احترامي لدور الإعلام في مصر والوطن العربي، وأيضًا للصحفيين بشكل عام".