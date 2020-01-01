أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يعتمد على الشباب وحقيقة هروب البدري

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ...

كاريلي يعتمد على الشباب أمام الاتفاق

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، منح اللاعب الشاب محمد العوفي، فرصة أكبر خلال مباراة الاتفاق المقرر لها غدًا بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قرار كاريلي جاء بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب خلال الحصص التدريبية الماضية، بالإضافة للمستوى المميز خلال الدقائق المعدودة التي لعبها أمام الأهلي في ديربي جدة.

كما سيشرك كاريري اللاعب عوض الناشري في مباراة الاتفاق، على أن يعود أنيس البدري للتدريبات الجماعية بعد غيابه للإصابة.

فيديو | محمد نور: مشكلة الاتحاد منا وفينا وهذه نصيحتي للاعبين

طالب محمد نور؛ نجم الاتحاد السعودي الأسبق، مدعي الانتماء للعميد بالكف عن الحديث، مؤكدًا أن هناك حملة لإحباط اللاعبين، ومشددًا على ضرورة مساندة الفريق.

العميد يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، إذ يطارده شبح الهبوط بقوة، باحتلاله المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة فقط من 24 مباراة. " اقرأ التفاصيل "

في بيان مطول .. أنيس البدري يوضح حقيقة تهربه من ديربي جدة ورغبته في الرحيل

أصدر التونسي أنيس البدري؛ محترف نادي اتحاد جدة السعودي، بيانًا رسميًا، للرد على كافة الأخبار التي ترددت حوله خلال الفترة الأخيرة، واتهامات تهربه من خوض لقاء ديربي جدة أمام الأهلي.

التونسي كان قد انضم لصفوف العميد في يناير 2020، قادمًا من الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022. " اقرأ التفاصيل "

الهلال في الصدارة والاتحاد كما هو .. أكثر الفرق حصولاً على ركلات جزاء بالدوري السعودي

حالة جدل كبيرة بين كل جولة والأخرى بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين حول ركلات الجزاء وقرارات الحكام، وهل هناك مجاملة فعلية لبعض الأندية في ركلات الجزاء أم لا.

جول يكشف لكم أكثر الفرق حصولاً على ركلات جزاء خلال الموسم الحالي بالدوري السعودي .. " اقرأ التفاصيل "