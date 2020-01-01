أخبار الاتحاد اليوم | موقف هنريكي من لقاء الهلال .. وأجانب أثروا بالكلاسيكو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عقوبة حمد المنصور

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي الاتحاد فرضت عقوبة على حمد المنصور؛ لاعب الفريق، على إثر خروجه غاضبًا عن استبداله خلال مواجهة الرائد بالجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وأوضحت الصحيفة أن للعميد لائحة داخلية تنص على خصم من 15 إلى 30% من راتب أي لاعب، حال اعتراضه على قرارات الجهاز الفني.

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طلب خاص من كاريلي بشأن رودريجيز

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، طالب الجهاز الطبي للفريق بتكثيف البرنامج التأهيلي للكاب فيردي جاري رودريجيز؛ جناح الفريق، من أجل تجهيزه لمواجهة الشباب بإياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد، ويحتاج لراحة لمدة أسبوع.

جاري رودريجيز يصدم كاريلي

تلقى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، ضربة موجعة من الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ جناح أيسر الفريق. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يعرفه جيدًا والهلال الأقل بين الكبار .. أكثر الفرق التي سجل السومة في مرماها

بعد ست سنوات للعقيد السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل اليوم الثلاثاء، على لقب شخصي، يضاف إلى سجل إنجازاته بالمملكة، إذ أنه صار الهداف التاريخي للدوري برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني، الذي أحرز 126 هدفًا.

22 ناديًا لدغها السومة بأهدافه الرائعة، لكن من بينها الرباعي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد والشباب. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

هنريكي يغيب عن صفوف الاتحاد أمام الهلال

تأكد غياب البرازيلي برونو هنريكي عن مباراة فريقه الاتحاد أمام الهلال، في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن هنريكي لن يشارك بالكلاسيكو، بعدما غاب خلال الفترة الماضية عن التدريبات، وتواجد في بلاده بسبب ظروف خاصة.

فيديو | شجار بين اللاعبين ومحاولة التعدي على الحكم .. اليوم الذي اشتعل فيه الكلاسيكو

في مساء يوم السبت القادم، تجمع مباراة ينتظرها الجميع، بين الكبيرين الهلال والاتحاد، بكلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، تلك المباراة التي تحمل ذكرياتها الكثير من الأحداث، والتي سنتحدث اليوم عن إحدى تلك الذكريات.

الهلال يدخل المباراة وهو عينه على الثلاث نقاط، من أجل استمراره في الصدارة والتي يحتلها الآن برصيد 22 نقطة، بينما يسعى الاتحاد للدخول بقوة في المنافسة على الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متساويًا مع التعاون الرابع. "اقرأ التفاصيل"

مواجهة الهلال والاتحاد .. أجانب تركوا علامات في تاريخ الكلاسيكو

كلاسيكو اعتادنا عليه بتقديم إثارة مختلفة، الهلال والاتحاد أحد المباريات التاريخية في الدوري السعودي، وتحمل الكثير في طياتها وينتظرها المشجعين بشغف كبير من أجل الاستمتاع بالساحرة المستديرة.

الهلال يستضيف نظيره الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي".

وعلى مر التاريخ، ترك بعض اللاعبين الأجانب علامات بارزة بأهدافهم في كلاسيكو الهلال أمام الاتحاد، وسنرصد أبرزهم منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين خلال التقرير التالي: "اقرأ التفاصيل"