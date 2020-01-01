أخبار الاتحاد اليوم | إشادة سامي الجابر بالعميد واتهامات لوشيسكو للنمور

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ثلاثي الاتحاد يخضع لفحص طبي

أعلن نادي الاتحاد خضوع الثلاثي مهند الشنقيطي وحمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي، لفحص طبي غدًا الأحد، للوقوف على حجم الإصابات التي تعرضوا لها خلال مواجهة الهلال بالأمس.

الثلاثي لم يستطع استكمال كلاسيكو الأمس، إذا أجبروا البرازيلي فابيو كاريلي، على إخراجهم من الملعب والدفع ببدلاء.

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حكم جزائري لمواجهة الاتحاد والشباب العربية

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد العربي لكرة القدم كلف طاقم جزائري لإدارة لقاء الاتحاد والشباب، بإياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويقود الحكم الجزائري مصطفى غربال المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك المصريين.

سامي الجابر: يبدو أن الاتحاد عائد بقوة للمنافسة

يرى سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، أن اتحاد جدة سيعود بقوة للمنافسة على الألقاب بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال كلاسيكو الزعيم بالأمس. ( طالع التفاصيل )

فيديو | جورهي: تحسننا بقدوم حجازي .. والأحمدي: التعادل أمام الهلال جيد

أشاد البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد السعودي، بما قدمه فريقه خلال الكلاسيكو أمام الهلال، مؤكدًا أن دفاع فريقه تحسن بشكل كبير بعد التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي. ( طالع التفاصيل )

فيديو | بعد التعادل مع الهلال .. اعتراف مثير من كاريلي

علق البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على تعادل فريقه مع الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. ( طالع التفاصيل )

فيديو | لوشيسكو: لاعبو الاتحاد شوهوا المباراة وعلى التحكيم احترام الهلال

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن استيائه من طريقة سير الكلاسيكو أمام الاتحاد، متهمًا لاعبي الخصم والتحكيم بتشويه المباراة. ( طالع التفاصيل )

تحليل | الهلال × الاتحاد .. كلاسيكو الفوضى الفنية في أبهى صورها!

كلاسيكو وفوضى في جملة واحدة؟ نعم! فهذا ما أجبرنا عليه الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، في مواجهة الاتحاد الليلة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

صلاح وأجويرو وغيرهما .. جوميس ينضم لضحايا أحمد حجازي

مستوى مميز يقدمه المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد ، رفقة فريقه منذ انضمامه وحتى الآن، آخرها أمام الهلال اليوم السبت، حيث نجح حجازي في السيطرة على المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، ليدخل قائمة ضحايا حجازي. ( طالع التفاصيل )

مهازل لوشيسكو وهنا تكمن قوة العميد .. ردود أفعال تعادل الهلال والاتحاد

حمل جمهور الهلال مدرب الفريق الروماني رازفان لوشيسكو، مسؤولية التعادل أمام الاتحاد، والظهور بصورة متواضعة، مطالبين بإقالته. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الهلال أمام الاتحاد بملعب الملك فهد بالجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل. ( طالع التفاصيل )

خبير تحكيمي يحسمها: لا جزائيات في كلاسيكو الهلال والاتحاد

حسم عبد الرحمن الزيد؛ الخبير التحكيمي، الجدل الدائر حول القرارات التحكيمية بكلاسيكو الهلال والاتحاد، مؤكدًا أنه لا وجود لأي ضربات جزاء بالمباراة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة العاشرة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة انطلاق الجولة العاشرة. ( طالع التفاصيل )