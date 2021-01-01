أخبار الاتحاد اليوم | عودة رودريجيز للتدريبات، وتوقع محمد الدهش لمواجهة النصر

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رودريجيز يعود للتدريبات بعد غياب 33 يومًا

شارك مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز في تدريبات الاتحاد المسائية اليوم الجمعة بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته أكثر من شهر عن الملاعب وانتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة النصر مساء الإثنين القادم ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

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محمد الدهش يتوقع فوز الاتحاد على النصر

توقع الناقد الرياضي محمد الدهش فوز الاتحاد على النصر في مباراة الإثنين القادمة ضمن الدوري السعودي، رغم اعترافه بأن اللقاء سيكون قويًا وصعبًا على الطرفين.

إذ قال "الاتحاد كان يُعاني في الموسم الماضي وتعادل مع النصر ذهابًا إيابًا، الاتحاد أفضل بوضوح هذا الموسم وينال رضا جماهيره، يمتلك هيكلًا واضحًا لفريقه بدءًا من الدفاع حتى الهجوم، أتوقع مباراة صعبة وقوية جدًا وهي بـ6 نقاط لكن أرى الاتحاد أقرب للفوز بها".

#الدوري_مع_وليد | محمد الدهش: العام الماضي كان الاتحاد يصارع على الهبوط.. الموسم هذا منافس وفي مراكز متقدمة.. الاتحاد أقرب للفوز رغم صعوبة المباراة. #قناة_SBC pic.twitter.com/KL20SHBVMe — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 22, 2021

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كاريلي يوجه تحذيرًا لحجازي والسواط

وجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تحذيرًا للثنائي عبد المجيد السواط والمصري أحمد حجازي، قبل مباراة النصر في الكلاسيكو.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن كاريلي حذر السواط وحجازي من الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الكلاسيكو، خوفًا من غيابهما عن مباراة الاتفاق، بافتتاح مباريات الدور الثاني بالدوري السعودي للمحترفين.

قرار تاريخي .. المسابقات تحدد ملعب ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات للدوري السعودي للمحترفين، عن ملعب مواجهة الأهلي أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياض السعودية، قررت في خطاب رسمي إغلاق ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة لتطوير أرضيته. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يتخذ خطوة لحل أزمة الديون

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطوة، من أجل حل أزمة الديون المستحقة على النادي، لمصلحة ناديي القادسية والاتفاق.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد فتحت قناة اتصال مع القادسية والاتفاق، من أجل جدولة المبالغ التي أقرتها لجنة فض المنازعات، تمهيدًا لحل الأزمة نهائيًا.

رئيس الاتحاد يقدم وعدًا للاعبيه قبل الكلاسيكو

حرص أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على تحفيز لاعبيه، قبل مواجهة النصر، في مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بينهما مساء يوم الأحد المقبل.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة الحائلي، قدمت وعدًا للاعبين، بصرف مكافآت، في حال تمكنهم من تحقيق الفوز على النصر بمباراة الكلاسيكو.