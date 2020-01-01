أخبار الاتحاد اليوم | الأحمدي يجدد بطريقة مبتكرة والمولد يعتذر للجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يعلن تجديد عقد كريم الأحمدي

أعلن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن تجديد تعاقد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط العميد رسميًا، بعد هروب الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو به أغنية "راب" جاءت كلماتها كالآتي: "لا أحد يستطيع أن يوقف كريم ورفاقه، تحية من الاتحاد لجميع المغاربة".

وتابع: "حقق النجاح وكن واقعياً ولا تتظاهر لا يستطيع اللاعبون أن يتخطوه لأنه لاعب دفاع وسط قوي، يخيف حارس المرمى عندما يستعرض مهارته".

وواصل: "يجب عليكم أن تدركوا أنكم تتعاملون مع ملك الملعب، لا أحد يستطيع مواجهة الاتحاد، اسمه الملك الأحمدي وانتبهوا من الاقتراب إليه".

فهد المولد يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

وجه فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، رسالة اعتذار لجماهير ناديه، بعد انتهاء موسم 2019-2020 بالدوري السعودي للمحترفين.

المولد نشر عبر حسابه على وقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "جمهورنا الحبيب، بداية أعتذر لكم باسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين عن هذا الموسم، وطموحنا دائماً المنافسة بقوة على جميع الألقاب.

وتابع: "أعتذر شخصياً عن غيابي بداية الموسم وعدم قدرتي على مساعدة الفريق، ونعدكم بقادم أفضل لنادينا بدعمكم ومساندتكم".

رئيس الاتحاد عن تجديد الأحمدي: من يقدم العطاء لن نفرط فيه

علق أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على تجديد عقد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط الفريق، بعد أن تم تجديده لمدة عام قادم.

أنمار كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "من يقدم العطاء المميز ويقاتل من أجل نادينا، لن نفرط فيه إطلاقًا، كريم الأحمدي اتحادي 2021".

بوني يلمح لاستمراره مع الاتحاد

ألمح الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم نادي الاتحاد، لاستمراره مع العميد لمدة موسم آخر، بعد هروب فريقه من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

بوني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي: "كان موسمًا صعبًا، ولكننا بقينا في الدوري، وحان الوقت الآن لتحضير الموسم القادم جيدًا، نحن أقوى، وأود أن أشكر كل المشجعين على دعمهم لنا".