أخبار الاتحاد اليوم | 100 مليون لإنهاء الأزمات والوحدة يرغب في ضم الغامدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يفاوض أجنبي وثنائي محلي

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، حدد احتياجاته لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الاتحاد اقترب من التعاقد مع لاعب وسط برازيلي، بالإضافة لثنائي محلي، أحدهما في الدفاع والآخر لاعب وسط.

الاتحاد يقترب من ضم البرازيلي إدنيلسون

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، من ضم اللاعب البرازيلي إدنيلسون، لاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن مفاوضات الاتحاد مع إنترناسيونال وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث سيتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

الاتحاد يحتاج إلى 100 مليون لإنهاء كافة أزماته

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن نادي الاتحاد يحتاج إلى سيولة مالية من 50 إلى 100 مليون ريال خلال الأيام القادمة، من أجل إنهاء كافة الالتزامات المالية على النادي، لإتمام التعاقدات الأجنبية والمحلية، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما تسعى إدارة الاتحاد لتوقيع مخالصات مالية مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب، وسداد رواتب اللاعبين المحليين والأجانب والعاملين المتفرغين والمتعاونين، بالإضافة لإغلاق كافة القضايا التي على النادي لدى الاتحاد الدولي "فيفا"، من قبل لاعبين أجانب ومدربين وأندية خارجية ووكلاء أعمال.

الوحدة يستهدف لاعب الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الوحدة، يستهدف ضم عددًا من اللاعبين المميزين، أبرزهم الحارس عساف القرني، الذي رحل مؤخرًا من الاتحاد، والجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب.

ويرغب الوحدة أيضًا في ضم عبد الرحمن الغامدي لاعب الاتحاد، وسعيد المولد الظهير الأيمن لفريق الأهلي، استعدادًا للموسم المقبل.