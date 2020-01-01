أخبار الاتحاد اليوم | رسائل محمد نور وتهديده وما تبقى من مباريات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ...

فيديو | محمد نور: امنحوا المولد شارة قيادة الاتحاد ولن أصمت بالعام المقبل إذا لم يحدث تغيير

يرى محمد نور؛ نجم نادي اتحاد جدة السعودي الأسبق، أن حالة فريقه الحالية ما هي إلا تراكمات لما حدث خلال السبع سنوات الماضية، محملًا مجالس الإدارات التي تعاقبت على النادي مسؤولية معاناته. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

نستعرض معًا في التقرير التالي جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي الذي ستعود منافساته في الرابع من أغسطس بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 أغسطس، فما هي مواعيد مباريات الدوري السعودي بعد العودة؟ ( طالع التفاصيل )