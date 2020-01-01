أخبار الاتحاد اليوم | ملعب المواجهة العربية، وموقف سانوجو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُفضل ملعب الشرائع للمواجهة العربية

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد اختار ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة لاحتضان مواجهة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام مواطنه الشباب، والتي ستُقام في الرابع من يناير المقبل بعدما انتهى لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل 2-2.

وفضل المدرب فابيو كاريلي اللعب في الشرائع بدلًا من الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وقد أجبر النادي على عدم اللعب في ملعب الجوهرة المشعة لخضوعه لعمليات صيانة وزراعة شتوية.

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لا عروض لسانوجو وموقفه مازال غامضًا

قالت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد لا يمتلك أي عروض للاعبه الإيفواري سيكو سانوجو المعار حاليًا للنجم الأحمر الصربي، والذي ستنتهي إعارته في يناير القادم.

سانوجو مرتبط بعقد مع الاتحاد يمتد لموسم ونصف وموقفه مازال غامضًا، إذ لا عروض لديه وكذلك لا مكان له في قائمة العميد الممتلئة بالأجانب.

الاتحاد كامل العدد تقريبًا أمام الرائد

يدخل الاتحاد مباراة اليوم أمام الرائد في تاسع جولات الدوري السعودي بقائمة كاملة العدد تقريبًا، إذ لا يغيب عنه سوى لاعب وسطه البرازيلي برونو هنريكي لتواجده في بلاده لحضور ولادة طفله الأول.

اللاعب من المقرر أن يعود إلى جدة عقب المباراة ليكون جاهزًا للمواجهة القادمة.

ناصر الشمراني يقترب من العودة لدوري المحترفين

بات مهاجم الاتحاد السابق قريبًا من العودة إلى دور المحترفين السعودي، حيث أشارت عدة تقارير صحفية إلى اتفاقه على الانضمام لنادي ضمك خلال الانتقالات الشتوية القادمة.