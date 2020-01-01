أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة التدريبات والحائلي يزور الشمراني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يُبلغ خيل بالاستغناء عنه ويستقبل الصربي بريجوفيتش

تلقت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بلاغًا من الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، بعودته إلى جدة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارته لفريق باوك اليوناني.

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وكان الاتحاد قد أعار بريجوفيتش مع بداية الموسم الحالي إلى باوك اليوناني، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع الفريق اليوناني. " اقرأ التفاصيل "

رغم رغبة الإدارة .. كاريلي يرفض رحيل لاعب الاتحاد

رفض البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، رحيل أحد لاعبي فريقه، رغم رغبة الإدارة في رحيله ضمن قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تقوم بعملية إحلال وتجديد في قائمة اللاعبين المحليين بالفريق، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الجارية. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يعود لتدريباته الأحد

يعود نادي الاتحاد إلى تدريباته مساء يوم الأحد المقبل، بعد فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبين بعد نهاية الموسم الرياضي، والتي امتدت 10 أيام.

وستشهد التدريبات عودة المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، حيث سيجتمع مع الجهازين الفني والإداري، لحسم مستقبله، بعد محاولات إعاراته لأندية صربية وتركية ويونانية، وهو نفس الأمر بالنسبة للبرازيلي جوناس دي سوزا.

حمدان الشمراني يخضع لعملية جراحية في الأنف

خضع حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، لعملية جراحية ناجحة في موضع إصابته بالأنف، تمهيدًا للمشاركة في تدريبات فريقه.

وحرص أنمار الحائلي رئيس الاتحاد على زيارة مدافع الاتحاد، حيث تمنى له العودة سريعًا، من أجل الالتحاق بالتدريبات مع زملائه اللاعبين.