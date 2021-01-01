أخبار الاتحاد اليوم | صدمة رودريجيز وترحيب بمشاركة حجازي في النهائي العربي ولكن

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 6 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جاري رودريجيز يصدم كاريلي من جديد

لم يمر الكثير على عودة الكاب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق، ليتعرض لإصابة جديدة. ( طالع التفاصيل )

برنامج خاص لهنريكي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قام بتجهيز برنامج خاص للبرازيلي برونو هنريكي؛ لاعب وسط الفريق، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

اللاعب قضى إجازة في بلاده خلال الفترة الماضية، قبل أن يحرمه الطيران في البحرين، حيث نزل ترانزيت، من العودة إلى المملكة في الموعد المحدد.

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فيديو | مدير البطولة العربية يرحب بمشاركة حجازي في النهائي لكن بشرط!

رحب طلال آل الشيخ؛ مدير البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، برفع الإنذار الذي تلقاه المصري أحمد حجازي؛ مدافع اتحاد جدة، في نصف نهائي البطولة، حتى يتسنى له المشاركة في النهائي، لكن ربط الأمر بشرط. ( طالع التفاصيل )

أين هم الآن؟ | متوفي وآخر يعمل بالهلال .. آخر جيل للاتحاد توج ببطولة خارجية

وأخيرًا بعد غياب سنوات يعود اتحاد جدة إلى نهائيات البطولات الخارجية، بعدما اقتصر تواجده على استحياء في البطولات المحلية..

لكن متى كان آخر تتويج للاتحاد ببطولة خارجية؟ وأين هذا الجيل حاليًا؟ هذا ما نستعرضه في التقرير التالي ( طالع التفاصيل )

لعنة الشباب .. آخر نهائي خارجي للاتحاد نذير شؤم قبل مباراة "اللقب" بالبطولة العربية

بعد غياب طويل، زاد عن 10 أعوام، ظهر نادي الاتحاد مرة أخرى في نهائيات بطولات غير محلية، بعد التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الذي سيقام في المغرب. ( طالع التفاصيل )

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تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، صدمة قوية من الاتحاد العربي لكرة القدم قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". ( طالع التفاصيل )

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