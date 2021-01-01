أخبار الاتحاد اليوم | سلاحا كاريلي أمام الفتح، وعرض محلي للسواط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الفيصلي يطلب السواط بالإعارة

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن نادي الفيصلي طلب استعارة عبد المجيد السواط لاعب وسط الاتحاد حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن الإدارة الاتحادية طلبت مهلة للرد على الطلب الفيصلاوي حتى تستشير المدرب فابيو كاريلي واللاعب نفسه.

الاتحاد يستعد للفتح بسلاحي التسديدات والتمريرات العرضية

واصل الاتحاد تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفتح الخميس القادم في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

وقد ركز المدرب فابيو كاريلي على التسديدات البعيدة والتمريرات العرضية لداخل منطقة الجزاء، إذ يبدو أنه سيعتمد عليهما خلال المواجهة القادمة التي يأمل من خلالها العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الماضية.

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