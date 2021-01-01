أخبار الاتحاد اليوم | سانوجو يرحل .. ورسالة السميري للعميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس ورومارينيو والحمدان يتنافسون على أفضل هدف بالجولة

تنافس الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الهلال، مع البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد، وعبد الله الحمدان مهاجم الشباب، على لقب أفضل هدف بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضع أفضل 3 أهداف بالجولة بواسطة جوميس ورومارينيو الحمدان، من أجل الاختيار بينهم.

السميري يوجه رسالة إلى الاتحاد بعد الرحيل

وجع خالد السميري، لاعب نادي الاتحاد، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد رحيله إلى الفيصلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكتب السميري عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تجربة احترافية جديدة أخوضها مع الفيصلي، بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم اسأل الله التوفيق فيها وأن أكون عند حسن ظن الجميع، شكراً لإدارة النادي على إتاحة الفرصة وشكراً لكم على دعمكم، دعواتكم بالتوفيق".

سانوجو ينهي علاقته بنادي الاتحاد

أنهى الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب وسط نادي النجم الأحمر الصربي، علاقته بناديه الاتحاد، ليجدد عقده مع ناديه حتى 2023.

وأعلن نادي النجم الأحمر، عبر موقعه الرسمي عن توقيع عقد مع سانوجو حتى 2023، بعد انضمامه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الاتفاق يستعد للاتحاد بجمل تكتيكية

يستعد فريق نادي الاتفاق لمواجهة الاتحاد، بجمل تكتيكية، حيث شهدت التدريبات الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، من أجل تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.

وغادر السنغالي سليمان دوكارا المملكة العربية السعودية، بعد أن وافق الجهاز الإداري على منح اللاعب إجازة اضطرارية، نظرًا للظروف العائلية.