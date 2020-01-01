أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة كاريلي بديربي جدة وبيليتش يتحدث عن تجربته

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ...

غياب 5 أجانب عن ديربي جدة

تشهد مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، غياب 5 لاعبين أجانب من صفوف الفريقين.

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الأهلي الأكثر تضررًا بغياب الأجانب، حيث يفقد 4 لاعبين وهم: "لوكاس ليما وماركو مارين ودجانيني تافاريس، ويوسف بلايلي".

فيما سيستفيد الاتحاد من 5 لاعبين أجانب في صفوفه، حيث يغيب اللاعب السادس وهو الإيفواري ويلفريد بوني، بسبب الإصابة، أما عن اللاعب السابع فهناك غموض حول مشاركة الأرجنتيني ليوناردو خيل.

مدرب الاتحاد السابق: كنت أتمنى الاستمرار مع العميد

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تجربته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث أكد على أن هناك بعض الدوافع التي جعلته يوافق على تدريب العميد، أبرزها الدوافع المالية.

بيليتش قال خلال تصريحات لصحيفة "dalmatinski portal" الكرواتية، حيث قال: "السعودية لديها ثقافة كرة القدم، حيث يحضر في المباراة ما بين 60 إلى 70 ألف شخص في المباريات، وكنت أرغب في الاستمرار مع الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمة، لأنه نادي كبير ويشبه نادي هايدوك الكرواتي".

المدرب الكرواتي تابع: "توليت تدريبه في أكتوبر 2018، وتمت إقالتي بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام الهلال، وهو الذي يعتبر بمثابة ريال مدريد الآسيوي".

كاريلي يجهز مفاجأة في ديربي جدة

يجهز البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، مفاجأة لمباراة ديربي جدة أمام الأهلي، والمقرر له مساء يوم الأحد المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي وضع فهد المولد مهاجم الفريق في القائمة الأساسية التي ستواجه الأهلي خلال المناورات التدريبية أمس الخميس.

كاريلي استقر على الدفع بفهد المولد في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الأهلي بديربي جدة.

نجم الاتحاد السابق يوجه رسالة للاعبي العميد قبل ديربي جدة

حرص عدنان فلاتة، لاعب نادي الاتحاد السابق، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه، قبل ديربي جدة المرتقب ضد الأهلي يوم الأحد المقبل.

فلاتة قال خلال فيديو متداول له: "أريد من لاعبي الاتحاد أن يعرفوا بأن شعار الاتحاد فخم وهيبة، ولا أقول ذلك لأني لعبت هناك، بل ذهبت لأندية أخرى وجلست مع لاعبين كانوا يتمنون ارتداء قميص العميد".

وتابع: "هذه فرصة لكم أن تتواجدوا في نادي الاتحاد، لقد كان حلم لي أن ألعب في الفريق الأول وأسعد جماهير النادي، فعلى الأقل حققوا شيئًا لكم أنتم".