أخبار الاتحاد اليوم | استثمار بلا عائد مادي وموقف السواط من الإصابة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ...

استثمار بلا عائد مادي

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نادي الاتحاد لن يستفيد بأي صورة مادية من تعاقده مع تطبيق "قرنتافاي"، الخاص باكتشاف المواهب باستخدام أحدث التقنيات.

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وأوضحت الصحيفة أن شعار التطبيق سيظهر عل أطقم فرق الناشئين والشباب للعميد، لكن دون أن يدخل خزينة النادي أي أموال من وراء ذلك، فقط مقابل اكتشاف المواهب وإقامة تجمعات.

كاريلي يطلب تقريرًا عن حالة السواط

طالب البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، تقريرًا طبيًا عن حالة لاعب الفريق الجديد عبد المجيد السواط، الذي تعرض للإصابة قبل أيام مع فريقه السابق التعاون خلال مواجهة النصر بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة السواط أعلى الركبة وغير مقلقة، لكن كاريلي يود الاطمئنان على لاعبه، تمهيدًا للدفع به في المباريات الودية المقبلة.

الدوريات الأوروبية تدفع الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار جديد بالموسم المقبل

أخطر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أندية دوري المحترفين، بقرار جديد اضطراري، سيتم تطبيقه بداية من الموسم الجديد 2020-2021. ( طالع التفاصيل )

رئيس جديد لرابطة المحترفين .. وموقف الدوري السعودي من الـ5 تبديلات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن رئيس الرابطة الجديد وهو عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الاتفاق السابق. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020 – 2021

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد استعدادًا لانطلاقه في الشهر المقبل. ( طالع التفاصيل )