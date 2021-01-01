أخبار الاتحاد اليوم | لاعب أبها يرد على المولد، وأنباء جيدة حول إصابة رودريجيز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُكثف مساعيه لتجهيز رودريجيز لمواجهة النصر

يُكثف الجهاز الطبي للاتحاد مساعيه لمحاولة تجهيز المهاجم جاري رودريجيز للانضمام لتدريبات الاتحاد الجماعية خلال اليومين القادمين.

مهاجم الرأس الأخضر كان قد عاد من تركيا بعد تلقيه العلاج هناك، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة النصر في الـ25 من يناير الجاري ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

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الإدارة الاتحادية تجتمع باللاعبين لعلاج آثار الخسارة أمام أبها

اجتمعت إدارة الاتحاد، وتحديدًا الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي والمدير التنفيذي للكرة في النادي حامد البلوي، مع لاعبي الفريق عقب نهاية مواجهة أبها في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، والتي خسرها الفريق بهدف يتيم.

وأكدت إدارة الاتحاد للاعبين رضاها التام عن مستواهم خلال المباراة، وطالبتهم بنسيانها والتركيز خلال الفترة القادمة سواء في مباريات الدوري السعودي أو نهائي البطولة العربية بهدف العودة سريعًا للنتائج الإيجابية.

فيديو | لاعب أبها يرد على فهد المولد

رد رياض شراحيلي نجم وسط أبها على تصريحات فهد المولد التي انتقد خلالها الفرحة الكبرى لأبها بعد انتصارهم على الاتحاد، موضحًا أن فرحتهم الكبيرة بالفوز على الاتحاد كانت لأنه كان فوزًا على فريق كبير، ولأنهم أوقفوا سلسلة اللاخسارة للعميد بعد 11 مباراة، وكذلك لتحقيقهم الفوز الثالث على التوالي.

رياض شراحيلي - لاعب #ابها :

تميزي اليوم كان بمجهود الجميع، ولا تعليق على كلام الكابتن #فهد_المولد . #الاتحاد_ابها pic.twitter.com/2oUpOzm67J — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021

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