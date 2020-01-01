أخبار الاتحاد اليوم | أجانب البطولة العربية .. والمولد يقترب من العودة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 26 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يرفض الراحة ويفتح ملف القادسية

رفض البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، حصول لاعبيه على راحة، بعد الوصول إلى جدة، قادمًا من المجمعة، عقب مواجهة الفيصلي.

كاريلي أخضع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفصيلي لتدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين حصة تدريبية كاملة، اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

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فهد المولد يقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية

بدأ فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، لمس الكرة أمس الأربعاء، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، بعدما غاب منذ مباراة ديربي جدة لها في الفخذ بالعضلة الخلفية.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة القادسية، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كاريلي يستقر على أجانب البطولة العربية

استقر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على الخماسي الأجنبي الذي سيخوض مباراتي الفريق بكأس محمد السادس، للأندية العربية الأبطال.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن كاريلي استقر على الخماسي "أحمد حجازي، مارسيلو جروهي، برونو هنريكي، جاري رودريجيز، رومارينيو"، بينما تم استبعاد الثنائي كريم الأحمدي وأليكسندر بريجوفيتش.

الاتحاد يجدد الثقة في كاريلي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تجديد الثقة في الجهاز الفني الحالي، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، بعد التعادل أمام الفيصلي بالجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن هناك توجهًا داخل نادي الاتحاد، من أجل الإبقاء على المدرب كاريلي خلال المرحلة الحالية، لمنحه الفرصة ومراجعة العمل الذي سيقدمه الفترة القادمة.