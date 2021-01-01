أخبار الاتحاد اليوم | رودريجيز يعود بالكلاسيكو .. وتهديد بالهبوط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | الاتحاد والنصر يواجهان أزمة كبرى تعرقل حصولهما على شهادة الكفاءة المالية

مع اقتراب مهلة وزارة الرياضة السعودية، لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية، يواجه ناديي الاتحاد والنصر أزمة كبرى قد تعرقل حصوله عليها، خاصة بعد فشله في الحصول عليها خلال المهلة الأولى.

وكانت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، قد منحت الأندية التي فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى عصر اليوم الخميس 21 يناير 2021. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

الاتحاد يستعيد خدمات رودريجيز أمام النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، منح الضوء الأخضر للاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، للمشاركة في مباراة الاتحاد، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن رودريجيز أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية مع الاتحاد، بعد عودته من تركيا، حيث عرض إصابته على طبيبه بالعضلة الخلفية.

الاتحاد مهدد بالهبوط بسبب الديون

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك خطابًا وصل إلى نادي الاتحاد من جانب غرفة فض المنازعات، بإلزام النادي بدفع مبلغ 14 مليون ريال، قيمة صفقتي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا لناديي القادسية والاتفاق.

غرفة فض المنازعات منحت الاتحاد فرصة لدفع المبلغ خلال 30 يومًا، قبل تحويل القضية إلى لجنة الانضباط التي ستتخذ قرارها النهائي، والذي قد يصل إلى الهبوط أو خصم النقاط.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية السعودية في ميركاتو شتاء 2021