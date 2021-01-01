أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة هنريكي، ولا راحة للاعبي العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يحرم لاعبي الاتحاد من الراحة المعتادة

قرر المدرب فابيو كاريلي حرمان لاعبي الاتحاد من الراحة المعتادة عقب المباريات، وأخضع الفريق لتدريبات جماعية مساء أمس بعد 24 ساعة من الفوز على الباطن 2-1 في الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وأدت المجموعة الأساسية التي واجهت الاتحاد تدريبات استرجاعية، فيما خضع البقية لمران اعتيادي تضمن تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

المزيد من الفرق

الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم الإثنين القادم في جدة.

تحديد موعد عودة هنريكي إلى جدة

بات موضوع عودة برونو هنريكي لاعب الاتحاد العالق في البحرين إلى جدة مزعجًا للغاية للنادي السعودي وجماهيره الكبيرة.

اللاعب البرازيلي عاد من بلاده منذ عدة أيام ولكن إغلاق السعودية أمام القادمين من الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا أعاقت عودته وجعلته عالقًا في البحرين رغم حاجة الاتحاد له.

صحيفة عكاظ السعودية أوضحت أن اللاعب سيعود إلى جدة يوم الإثنين القادم وسيكون جاهزًا لمواجهة ضمك في الثامن من يناير الجاري، وقد استبعده الاتحاد من مواجهة الشباب العربية.

وزارة الرياضة تسمح للأندية بتفسير مستندات الكفاءة المالية

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن قرار مهم اتخذته لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية، حيث ستحصل أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على فرصة أخيرة لتفسير بعض المستندات التي قدمتها للجنة بخصوص الكفاءة المالية، وذلك حال وجود ملاحظات عليها وقبل اعتمادها أو رفضها.

كانت الأندية قد أرسلت الأوراق الخاصة بالكفاءة المالية للجنة قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في الأول من يناير الماضي، ولن يستطيع أي نادٍ قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية سوى بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

فيديو | تركي السهلي: خط التسلل في هدف مايكون رسمه "فني مونتاج" .. هذا خطأ كارثي