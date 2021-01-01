أخبار الاتحاد اليوم | الاستقرار على بديل هنريكي .. وتحفيز اللاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي، الهلال، الاتحاد .. تعرف على تاريخ الفرق العربية في كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر هذا العام، بمشاركة ستة فرق وهم; الأهلي المصري، الدحيل القطري، بايرن ميونخ الألماني، بالميراس البرازيلي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى تيجريس المكسيكي.

وتمتلك الفرق العربية سجلًا حافلًا من المشاركات في البطولة، ويعد الأهلي المصري أكثر الأندية مشاركة فيها برصيد ست مشاركات، بينما حقق العين الإماراتي والرجاء المغربي أفضل مركز عندما حصلا على المركز الثاني. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يستعيد المالكي ويعوض هنريكي

يستعيد فريق نادي الاتحاد عبد الإله المالكي، لاعب وسط الفريق، في تشكيلته الأساسية، خلال مباراة الفريق أمام الفتح، لتعويض غياب برونو هنريكي.

ويغيب هنريكي عن مباراة الاتحاد أمام الفتح، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وستجعله لن يستطيع المشاركة في المباراة.

ثلاثي الاتحاد مهدد بالإيقاف بالديربي

يدخل فريق نادي الاتحاد، وضمن صفوفه 3 لاعبين معرضين للإيقاف في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الخميس القادم.

الثلاثي أحمد حجازي وعبد العزيز البيشي وعبد المجيد السواط، يدخل مباراة الفتح بحذر، خوفًا من حصول أحدهم على بطاقة صفراء، ستجعله يغيب عن مباراة الديربي المهمة.

الاتحاد يحفز لاعبيه قبل مباراة الفتح

حرصت إدارة نادي الاتحاد، على تحفيز لاعبيها، قبل مباراة الفتح، والمقرر لها مساء اليوم الخميس، وذلك برصد مكافأة مالية في حال تحقيق الفوز.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لتحقيق الفريق الفوز بمباراة الفتح، قبل ديربي جدة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل.