أخبار الاتحاد اليوم | لاعب الوسط يُعار للفيصلي، و"فرصنا الخطيرة كانت أكثر أمام النصر"

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السميري يقترب من اللعب للفيصلي

أفادت مصادر صحفية سعودية أن خالد السميري لاعب وسط الاتحاد اقترب كثيرًا من اللعب للفيصلي معارًا حتى نهاية الموسم الجاري.

صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت أن الاتفاق تم بين الأطراف الثلاثة، اللاعب والناديين، على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، مشيرة إلى أن الإعلان رسميًا عن ذلك سيحدث خلال اليومين القادمين.

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البيشي: الاتحاد كان صاحب الفرص الخطيرة الأكثر في اللقاء أمام النصر

قال عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد أن فريقه كان صاحب الفرص الخطيرة الأكثر في اللقاء ضد النصر.

مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية "الفريقان لعبا بتحفظ دفاعي لأنهما لم يرغبا بالخسارة، كنا نستحق الفوز وقد كانت فرصنا الخطيرة أكثر منهم. يبقى النصر فريق كبير والخسارة أمام واردة، التعادل أمامه يبقى جيدًا خاصة أنه كان المتقدم بالنتيجة".

وأتم الجناح السعودي بالتأكيد على أنهم يلعبون كل المباريات أمام كافة المنافسين سواء الكبار أم الصغار بهدف الفوز، مشيرًا إلى أن التعادل أمام الكبار يبقى نتيجة جيدة.

هنريكي يُفسر تباين أداء الاتحاد خلال شوطي المباراة أمام النصر

أكد برونو هنريكي نجم وسط الاتحاد أن العودة في النتيجة وتحقيق التعادل أمام النصر يعود لرغبة اللاعبين وقتالهم لتجنب الخسارة.

مضيفًا للقنوات السعودية الرياضية "النصر لعب بنسق مرتفع خاصة فيما يخص الضغط المتقدم خلال الشوط الأول، وهو ما خلق لنا صعوبات واضحة في تمرير الكرة والتقدم بها خاصة في الوسط، لكن الأمر اختلف في الشوط الثاني باعتمادنا على تحركات اللاعبين والتمريرات السريعة وهو ما ساهم في تحسن الأداء".

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