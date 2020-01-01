أخبار الاتحاد اليوم | دعم بمبلغ كبير وكاريلي يستعد للفيصلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

كاريلي يركز على الجوانب الفنية قبل لقاء الفيصلي

ركز الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، على العمل بشكل تدريجي على الجوانب الفنية، بعد أن تم التركيز على الجوانب اللياقية خلال الفترة الماضية.

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الجهاز الفني سيركز على الجوانب الفنية، قبل مواجهة الفيصلي التجريبية، والمقرر لها نهاية الأسبوع الجاري، كما فرض كاريلي على اللاعبين تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، من خلال تطبيق اليوم الكامل، حيث جرت الفترة الصباحية في صالة اللياقة البدنية بمتابعة من أنمار الحائلي رئيس النادي.

القرني ينتظر الحصول على مستحقاته بعد رحيله عن الاتحاد

ينتظر عساف القرني، حارس مرمى الاتحاد السابق، الحصول على باقي مستحقاته المالية من ناديه، بعد رحيله بنهاية عقده.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن القرني ينتظر الحصول على مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، باقي مستحقاته المالية.

كعكي يدعم خزينة الاتحاد بمبلغ مالي كبير

تلقت خزينة نادي الاتحاد، دعمًا ماليًا كبيرًا، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كعكي قدم مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، من جيبه الخاص، حيث أودع المبلغ في حساب النادي.

الاتحاد يبحث عن حلول عاجلة بسبب قائمة الـ30 لاعبًا

تبحث إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن حلول عاجلة خلال الأيام المقبلة، من أجل الوصول إلى قائمة الـ30 لاعبًا، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بناء على النظام الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم.

لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي، أقرت أن يسجل كل فريق 30 لاعبًا في قائمته استعدادًا للموسم الجديد، حيث يعاني الاتحاد من تكدس في قائمته. " اقرأ التفاصيل "