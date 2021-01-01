أخبار الاتحاد اليوم | جروهي الأفضل .. والرد على تصريحات المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يجهز رودريجيز لمواجهة النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، يعمل حاليًا على تجهيز جاري رودريجيز، مهاجم الرأس الأخضر، للمشاركة في مباراة النصر بالجولة 15، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن الاتحاد سيستعيد خدمات رودريجيز في مباراة النصر المقرر لها يوم 25 يناير المقبل، بعد إصابته العضلية في الفخذ.

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لاعب بالاتحاد يحصل على بطاقة حمراء بعد 137 يومًا

حصل سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لنادي الاتحاد، على البطاقة الحمراء أمام أبها، في مباراة أمس الخميس، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عبد الحميد حصل على بطاقة حمراء لنادي الاتحاد، بعد غياب 137 يومًا، وذلك منذ طرد عبد العزيز البيشي مهاجم الفريق أمام الفتح، بالجولة 28 ضم منافسات الدوري السعودي للمحترفين النسخة الماضية.

رغم الهزيمة .. جروهي يحصل على لقب الأفضل أمام أبها

حصل مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، رغم خسارة فريقه أمام أبها، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس.

جروهي حصل على أفضل تقييم في المباراة، بعدما تصدى لـ6 تسديدات على المرمى، بالإضافة إلى ركلة جزاء لنادي أبها.

لاعب أبها يرد على تصريحات فهد المولد

علق رياض شراحيلي، لاعب نادي أبها، على التصريحات التي أطلقها فهد المولد لاعب الاتحاد، بعد خسارة المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء أمس، حيث أكد المولد على أن فرحة لاعبي الخصم كأنهم حصدوا بطولة وهذا دليل على أن الاتحاد فريق قوي.

شراحيلي رد على المولد قال :"لا تعليق على تصريحات المولد، حققنا فوز مهم أمام فريق عنيد، ونلعمل كمجموعة نكمل بعضنا البعض، والجميع أدى أفضل ما لديه والأهم هو الثلاث نقاط".

فيديو: ملخص مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2020-21

شهد ملعب الجوهرة المشعة مباراة قوية بين نادي الاتحاد ونادي أبها في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي ، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بهدفٍ نظيف.

كانت المباراة صعبة على العميد، ففي الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول تحصل اللاعب سعود عبد الحميد على بطاقة حمراء، وأكمل النمور المباراة بعشرة لاعبين. " شاهد ملخص المباراة من هنا "