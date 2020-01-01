أخبار الاتحاد اليوم | حوار المالكي ومستقبل المولد وبوني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 ...

عبد الإله المالكي: خسارة الاتحاد تحرمني من النوم والهلال لم يستحق الفوز علينا

لاعب وسط الاتحاد يتحدث عن مباراة فريقه ضد الهلال وأشياء أخرى ضمن حواره مع صحيفة الرياضية. التفاصيل هنا

تحديد مصير بوني وضم مهاجم جديد للاتحاد في هذه الحالة

ويلفريد بوني انضم للاتحاد في يناير الماضي وقد قرر المدرب فابيو كاريلي مصيره بالفعل. التفاصيل هنا

كشف حقيقة مفاوضات النصر مع فهد المولد

هل سينتقل نجم الاتحاد إلى النصر؟ التفاصيل هنا

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