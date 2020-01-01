أخبار الاتحاد اليوم | سر الندية مع الهلال و"إسقاط النصر" الهواية المفضلة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 إبريل

سيطرت مفاجأة المغربي نور الدين أمرابط؛ نجم النصر، أخبار نادي الاتحاد السعودي ، بجانب كواليس ياسر القحطاني؛ نجم الهلال الأسبق، بشأن مواجهة العميد في مباراة شعرة ياسر.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 15 إبريل 2020 ...

أزمة كورونا تُجبر الأندية السعودية على قرارات جديدة

يبدو أن أزمة فيروس كورونا ستُجبر الأندية السعودية على العديد من القرارات الجديدة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بقرار تخفيض رواتب اللاعبين، لكن هناك قرارات أخرى بعد. ( طالع التفاصيل )

4 أندية توفر 28 مليون ريال سعودي بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين

كشفت تقارير محلية عن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال عقب قرار تخفيض الرواتب 50 في المئة. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. شرطة منطقة مكة المكرمة تعلن القبض على القرني والعبود

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثنائي نادي اتحاد جدة؛ فواز القرني وعبد الرحمن العبود. ( طالع التفاصيل )

لماذا قبضت الشرطة على القرني والعبود؟ وما هي العقوبة المنصوص عليها؟

القصة كاملة للقبض على ثنائي العميد، وما ينتظرهم من عقوبات. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. "التحكيم أضاع بطولات على الاتحاد وسر نديته أمام الهلال"

يرى الناقد الرياضي جمال عارف أن نادي الاتحاد السعودي هو أكثر الفرق معاناة من الظلم التحكيمي، مؤكدًا أن هذه الأخطاء أضاعت عدة ألقاب عليه ( طالع التفاصيل )

هواية مفضلة للاتحاد - أثقل وأغرب هزائم النصر على مدار تاريخه

النصر صاحب التاريخ العريض يتذيله عدد من الهزائم الثقيلة والغريبة، وربما العامل الأبرز فيها هي سيطرة اتحاد جدة على جزء كبير من هذه الهزائم. ( طالع التفاصيل )