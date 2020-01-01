أخبار الاتحاد اليوم | تراجع ديربي جدة و11 مباراة تنتظر المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 إبريل

تواصل الأزمات تصدرها لأخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس 23 إبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 23 إبريل 2020 ...

تهديد جديد من "فيفا" لاتحاد جدة بشأن بريجوفيتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن عقوبة محتملة جديدة على نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين. ( طالع التفاصيل )

تراجع ديربي جدة

دخل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في استفتاء جول ضمن أقوى الديربيات العربية إلا أنه يتراجع أمام ديربي القاهرة وديربي تونس. (للتصويت من هنا )

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم في يونيو

رصد جول قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، والتي شهدت تواجد اتحادي. ( طالع التفاصيل )

فهد المولد جاهز للمشاركة مع الاتحاد و11 مباراة تنتظره

أصبح المولد قريبًا من العودة رسمياً للملاعب بعد استيفاء عقوبة الإيقاف. (طالع التفاصيل)

سيرجيو ريكاردو يتحدث عن "هاتريك" نهائي آسيا 2000 وتفضيل الاتحاد عن الهلال

تحدث سيرجيو ريكاردو لاعب الهلال السابق، الذي سجل هاتريك في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2000 وظل هو اللاعب الوحيد الذي قام بذلك. ( طالع التفاصيل )

بعد الاقتراب من شراء نيوكاسل.. أسماء سعودية تستطيع ارتداء قميص الماكبايس

نرصد لكم خلال التقرير التالي اللاعبين الذين قد تتاح لهم الفرصة في ارتداء قميص نيوكاسل وأدائهم يؤهلهم في التواجد بالدوري الإنجليزي. ( طالع التفاصيل )