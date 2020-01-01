أخبار الاتحاد اليوم | انتهاء أزمة رومارينيو، وتفاصيل عرض الهلال لضمه

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 13 يونيو 2020 ...

الكشف عن التفاصيل المالية لعرض الهلال لرومارينيو

حاول الهلال استغلال أزمة رومارينيو مع الاتحاد وقدم له عرضًا ضخمًا حسبما كشفت الصحافة البرازيلية التي أكدت أن العرض السعودي يتفوق تمامًا على عرض كورنثيانس الراغب باستعادة نجمه وهدافه.

العرض الهلالي يتضمن توقيع صاحب الـ29 عامًا على عقد لمدة ثلاث سنوات مقابل حصوله على 18 مليون دولار بجانب امتيازات أخرى مثل المنزل والسيارة.

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وزارة الرياضة السعودية تدخلت وأوقفت مفاوضات الهلال مع اللاعب ومنعت الأخير من اللعب لأي نادٍ في السعودية غير الاتحاد، قبل أن يتراجع البرازيلي ويُعلن عبر حساب ناديه على تويتر عودته للفريق.

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زف حساب نادي الاتحاد الرسمي على تويتر خبرًا سارًا لجماهير الفريق، بعدما نشر مقطع فيديو أعلن خلاله المهاجم البرازيلي رومارينيو عودته للفريق وتراجعه عن خطوة فسخ عقده. التفاصيل هنا

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