أخبار الاتحاد اليوم | الفريق يُغادر إلى أبها، وبرنامج علاجي وغذائي للقرني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 5 يوليو 2020 ...

بعثة الاتحاد تُغادر إلى أبها لبدء معسكر الفريق الإعدادي

تُغادر بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم إلى أبها اليوم الأحد لبدء معسكر إعدادي استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي، وسيمتد المعسكر إلى 20 يومًا وسيتخلله لعب ثلاث مباريات ودية أمام نجران في 15 يوليو الجاري والقادسية في الـ19 من نفس الشهري وأخيرًا أمام ضمك في الـ24.

فيديو .. من مغادرة فريق #الاتحاد الآن الى (( أبها )) لإقامة معسكر لمدة " ٢٠ يوم " .. استعداداً للمباريات الثمانية المتبقية للفريق في الدوري والتي ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل pic.twitter.com/BRjkwR5rHN — علاء سعيد (@alaa_saeed88) July 5, 2020

وسيلعب الاتحاد مباراة ودية أخيرة أمام الوحدة لكن بعد انتهاء المعسكر والعودة إلى جدة، وستكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة أبها في الرابع من أغسطس القادم.

على رأسهم فهد المولد .. كاريلي يختار 32 لاعبًا للانخراط في معسكر أبها

اختار البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد 32 لاعبًا للسفر إلى أبها للانخراط في معسكر الفريق الإعدادي استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

وضمت القائمة كلًا من: عساف القرني، فواز القرني، راكان النجار، زياد الصحفي، برونو أوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، حمدان الشمراني، أحمد عماد، طارق عبد الله، سعود عبد الحميد، عبد المحسن فلاتة، مهند الشنقيطي، عبدالله العمار، كريم الأحمدي، جوناس سوزا، عبد الإله المالكي، خالد السميري، أنيس البدري، عبد الرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو، ويلفريد بوني، هارون كمارا، عبد الرحمن الغامدي، عبد العزيز العرياني، محمد الثاني، علي الراعي، يونس عبد الواحد، محمد أبوعصيدة ورغدان سامر.

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