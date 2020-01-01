أخبار الاتحاد اليوم | انتقادات إلى بريجوفيتش وأحوال ما بعد البلوي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ...

أحمد جميل ينتقد بريجوفيتش

يرى أحمد جميل؛ نجم الاتحاد الأسبق، أن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم عادي، ولم يقدم المستوى المطلوب منه منذ ارتدائه قميص النمور.

وقال جميل، خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "بريجوفيتش لم يقدم المأمول منه رغم المبالغ الكثيرة التي دفعت به، فهناك عدد من اللاعبين لم يوفق الفريق بالتعاقد معهم".

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