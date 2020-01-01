أخبار الاتحاد اليوم | وصفة حمزة إدريس ومفاوضات مع حارس برازيلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 إبريل

تصدر إعداد فابيو كاريلي؛ المدير الفني، للميركاتو الصيفي المقبل، أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء 21 إبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 ...

كيف يعود الاتحاد لأمجاده؟ حمزة إدريس يضع الخارطة

وضع حمزة إدريس؛ نجم الاتحاد السعودي، عدة نقاط مهمة، حتى يعود العميد لأمجاده من جديد، مطالبًا الجمهور بالهدوء والتكاتف، كي تعبر الأزمة. ( طالع التفاصيل )

كالون، فيلانويفا وأفضل صفقات الاتحاد في الألفية الجديدة

أبرم الاتحاد العديد من الصفقات الممتازة خلال الألفية الجديدة، لكن بعض تلك الصفقات أثرت في أداء ونتائج الفريق بقوة وحققت النجاح الجماعي والفردي لتكون الأفضل. ( طالع التفاصيل )

تصعيد ثنائي الشباب

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قرر تصعيد ثنائي درجة الشباب بالنادي؛ محمد العوفي وعوض الناشري، للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة أن المدرب يتابع فريق الشباب منذ قدومه، ويستعد لتصعيد أكثر من لاعب خلال الموسم المقبل.

مفاوضات مع حارس فلامنجو

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى رغبة مدرب العميد كاريلي للتعاقد مع دييجو ألفيس؛ حارس مرمى فلامنجو البرازيلي، إذ تواصل معه بالفعل لمعرفة رأيه في ارتداء قميص النمور بالموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن الصفقة قد لا تتم في ظل رغبة النادي البرازيلي في تجديد عقد حارسه.