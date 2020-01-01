أخبار الاتحاد اليوم | تمديد عقود الثلاثي، ورد النصر على إشاعات المولد والقرني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 22 يونيو 2020 ...

الاتحاد يُمدد عقود لاعبيه الثلاثة دون مشاكل

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في تمديد عقود الثلاثي عساف القرني وعمار الدحيم وعبد الله العمار حتى نهاية الموسم الجاري والذي من المتوقع أن يُستأنف في الرابع من أغسطس القادم ويستمر حتى منتصف سبتمبر تقريبًا.

وقد نجحت الإدارة في تمديد عقود اللاعبين الثلاثة بنفس بنود العقد القديم وتفاصيله المالية ودون أي مشاكل.

المزيد من الفرق

مهاجم الاتحاد يقترب من الوحدة

بات عبد الرحمن الغامدي مهاجم الاتحاد قريبًا جدًا من ارتداء قميص الوحدة الموسم القادم، ذلك بعدما توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة فرسان مكة على كافة التفاصيل الخاصة بعقده.

كاريلي يرفض إجراء التدريبات دون حضوره

أفادت مصادر صحفية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أبلغ الإدارة رفضه التام للبدء بتدريبات اللاعبين الجماعية قبل عودته إلى جدة، إذ كانت الإدارة قد طرحت فكرة الانطلاق بالتدريبات تحت إشراف المدرب المحلي محمد العبدلي.

ومن المتوقع أن يصل المدرب البرازيلي إلى السعودية ومعه اللاعبون الأجانب خلال الأسبوع الجاري.

المتحدث باسم النصر يرد على إشاعات المولد والقرني

رد سعود الصرامي على الإشاعات التي تحدثت أمس عن انتقال فهد المولد وفواز القرني من الاتحاد إلى النصر بالتأكيد على نفي تلك الأخبار واتهام مروجها بالبحث عن مصالح شخصية والسعي لإفساد العلاقة بين الناديين.

•الله يوفق الكابتن #فهد_المولد

و زميله الحارس #فواز_القرني

مع #الاتحاد

و حسبنا الله على كل من تعمد الكذب و التدليس لتنفيذ أجندات شخصية لبث و زراعة خلاف بين #العالمي_النصر و #المونديالي_الاتحاد

و شكراً لجمهور الشمس و مدرج الذهب و لرجال الناديين لتجاهل من هذه الأكاذيب المكشوفة pic.twitter.com/iNQQXVOh8V — سعود الصرامي (@L9arami) June 21, 2020

هل يحق لرومارينيو إكمال الموسم مع الاتحاد؟ محامٍ مختص باللوائح يُجيب

مخاوف كثيرة لدى جمهور الاتحاد من عدم قدرة رومارينيو إكمال الموسم معهم، المحامي علي عباس يُزيل اللبس. التفاصيل هنا

انقلاب في مستقبل جوناس مع الاتحاد

المدافع البرازيلي جوناس دي سوزا كان في طريقه للرحيل عن الاتحاد، لكن الوضع اختلف الآن. التفاصيل هنا

بعد تلقيه عرضين من الأهلي والاتحاد .. أحمد حجازي يحسم موقفه

هل ينضم المدافع المصري لصفوف الاتحاد؟ التفاصيل هنا

أنمار الحائلي يتحدث لأول مرة عن التغييرات الإدارية في الاتحاد