أخبار الاتحاد اليوم | رحيل حارس العميد رسميًا والكشف عن 4 وديات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 ...

رسميًا – حارس الاتحاد يرحل

رفض أمين بخاري؛ حارس مرمى الاتحاد، رسميًا تمديد عقده مع العميد حتى نهاية الموسم الجاري، ليرحل عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

حارس النمور كان قد وقع عقد انتقال إلى النصر في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات، بعدما دخل الفترة الحرة ولم يجدد للنادي الجداوي.

المزيد من الفرق

ولا يحق لبخاري خلال الفترة الحالية الانضمام إلى تدريبات العالمي وفقًا لقرارات لجنة الاحتراف، التي أقرت توقيع عقوبات على أي لاعب يرفض تمديد عقده مع ناديه ثم ينضم لتدريبات نادٍ آخر.

إصابة دي سوزا

خاض البرازيلي جوناس دي سوزا؛ لاعب الاتحاد، مران الفريق الجماعي واضعًا حامل طبي على ذراعه، إثر تعرضه لإصابة في الكتف.

ولم تحول الإصابة بين اللاعب وخوضه للتدريبات بصورة طبيعية.

المالكي يشارك في المران

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى إصابة عبد الإله المالكي؛ لاعب الاتحاد، بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

اللاعب شارك في المران أمس الثلاثاء، بصورة طبيعية، ليؤكد سلامته التامة من الفيروس.

4 وديات للاتحاد في يوليو استعدادًا للدوري السعودي

كشف نادي الاتحاد عن مبارياته الودية خلال فترة التحضير لعودة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى بعد توقف طويل. ( طالع التفاصيل )

خط هجوم ناري | التشكيل المثالي التاريخي لمنتخب السعودية

نستعيد هذه الأيام العديد من ذكريات كأس العالم، والذي يتزامن مع هذه الأيام في الصيف، حين نشهد مباريات ومواجهات تاريخية البعض منها لا يُمكن نسيانه على مر الزمن. ( طالع التفاصيل )