أخبار الاتحاد اليوم | قرار صارم من كاريلي استعدادًا لعودة النشاط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 1 يونيو 2020 ...

صحيفة: تغييرات إدارية وفنية في الاتحاد الموسم القادم

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تغييرات إدارية وفنية كثيرة تنوي إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي القيام بها قبل انطلاق الموسم القادم من الدوري السعودي، وأضافت أن الإدارة تعكف حاليًا على اختيار مدير تنفيذي جديد للنادي وكذلك حسم ملف الصفقات مع المدرب فابيو كاريلي، إذ تنوي التعاقد مع أكثر من لاعب محلي وأجنبي جديد لتطوير الفريق وتحسين جودته.

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قرار صارم من كاريلي استعدادًا لعودة النشاط الكروي

نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصادر خاصة إلزام المدرب فابيو كاريلي لاعبي الاتحاد بتكثيف تدريباتهم المنزلية خلال الفترة الحالية نظرًا لعدم اتضاح الرؤية فيما يخص موعد استئناف التدريبات الجماعية والدوري السعودي، ويتواصل المدرب البرازيلي مع لاعبيه كل يومين ويتسلم من كل منهم تقريرًا حول تدريباته.

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