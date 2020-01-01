أخبار الاتحاد اليوم | تجهيز جوناس للشباب وعودة أنيس البدري

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 2 يوليو 2020 ...

أنيس البدري يتدرب انفراديًا وعودة التدريب على فترتين

شهدت تدريبات نادي الاتحاد، عودة التونسي أنيس البدري، حيث أدى تدريبات لياقية خاصة، بتوصية من الجهاز الفني، بعد ساعات من عودة اللاعب إلى المملكة العربية السعودية، على أمل انتظامه بدءًا من اليوم في التدريبات الجماعية.

وعاد لاعبو الاتحاد إلى التدريب على فترتين صباحية ومسائية، بعد الاكتفاء بفترة مسائية فقط خلال الفترة الماضية.

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الاتحاد يجهز البرازيلي جوناس لمواجهة الشباب عربيًا

بدأ الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، تجهيز البرازيلي جوناس دي سوزا لاعب الفريق، من أجل المشاركة في نصف نهائي بطولة محمد السادس للأندية العربية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن سيسجل الاتحاد اللاعب رسميًا في قائمة البطولة، عندما تفتح فترة التسجيل الجديدة، والتي ستكون في نهاية الموسم الجاري.

كاريلي وضع جوناس ضمن قائمته التي ستغادر إلى منطقة عسير الأسبوع المقبل، من أجل إجراء المعسكر هناك.

الاتحاد يحدد 4 مواجهات قبل عودة الدوري السعودي

حدد نادي الاتحاد، مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها، استعدادًا لعودة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر له 4 أغسطس المقبل.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إلى أن إدارة الكرة بنادي الاتحاد، أنهت تنسيق 4 مباريات ودية استعدادًا لعودة منافسات الموسم الحالي.

الاتحاد سيواجه نجران يوم 15 يوليو، ثم القادسية بعدها بـ4 أيام، ثم ضمك يوم الجمعة 24 من نفس الشهر، على أن تكون آخر المواجهات أمام الوحدة قبل انطلاق الدوري بـ6 أيام.

أسامة المولد يسعى لحل أزمته مع نادي الاتحاد

أكد فهر الطيب، وكيل أعمال سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، عن نية اللاعب في إنهاء أزمته مع نادي الاتحاد، من أجل تجنب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الطيب قال خلال تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "المولد ينتظر الحصول على مستحقاته المالية لدى الأهلي، من أجل سدسد مبلغ 271 ألف دولار لنادي الاتحاد، وهي غرامة فيفا.

وكيل المولد أشار إلى أنه لديه علم بأن منتصف يوليو الجاري ستكون نهاية مهلة السداد، من أجل إغلاق الموضوع.