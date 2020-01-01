أخبار الاتحاد اليوم | حوار مع تشيكو والأحمدي يوقف حيرة الجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 إبريل

سيطر حوار مع النجم البرازيلي تشيكو، على أخبار نادي الاتحاد السعودي ، بجانب موقف المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الفريق.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 13 إبريل 2020 ...

الاتحاد دون أجانب .. أقوى الفرق السعودية مع الهلال

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كشف المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد السعودي، عن موقفه النهائي من الاستمرار مع فريقه الحالي، في ظل اقتراب انتهاء مدة تعاقده، بنهاية الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. حوار مطول | تشيكو: هذا ما ينقص الاتحاد حاليًا ولن أنسى هذه اللحظة

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موقف الموسم وحد أدنى للرواتب .. نتائج اجتماع رابطة الدوري السعودي

عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. ( طالع التفاصيل )