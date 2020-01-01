أخبار الاتحاد اليوم | الانتقام من الهلال ومفاجأة مفاوضات العميد مع أمرابط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 إبريل

سيطرت مفاجأة المغربي نور الدين أمرابط؛ نجم النصر، أخبار نادي الاتحاد السعودي ، بجانب كواليس ياسر القحطاني؛ نجم الهلال الأسبق، بشأن مواجهة العميد في مباراة شعرة ياسر.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 14 إبريل 2020 ...

عدنان جستنيه: هل ينتقم الزمن بصمت للاتحاد من الهلال؟

علق الصحفي عدنان جستنيه الذي كان قد عمل مديرًا للمركز الإعلامي في الاتحاد على تصريحات خالد الغامدي؛ لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي، الأمر لكن من زاوية مختلفة. ( طالع التفاصيل )

القحطاني يكشف كواليس فوز الهلال على الاتحاد في مباراة "شعرة ياسر"

كشف ياسر القحطاني لاعب الهلال المعتزل كواليس مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي موسم 2007/ 2008، والتي شهدت فوز الأزرق؛ ليتوج باللقب، وكانت تحمل مباراة "شعرة ياسر". ( طالع التفاصيل )

فيديو | مفاجأة .. أمرابط يكشف عن محاولات مدرب الاتحاد لخطفه من النصر

فجر المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح النصر السعودي، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي معه لضمه، معربًا عن تقديرًا للعميد وجمهوره. ( طالع التفاصيل )

محمد الشيخ : تخفيض الرواتب في الدوري السعودي إجباري ومن يعترض فليذهب إلى الفيفا

كشف الإعلامي محمد الشيخ عن مصير الموسم الحالي 2019\2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

وزارة الرياضة السعودية تودع 80 مليون ريال في حسابات الأندية لهذا السبب

قالت تقارير صحفية محلية أن وزارة الرياضة قامت بإيداع 80 مليون ريال، في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )