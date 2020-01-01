أخبار الاتحاد اليوم | اتحادي سابق ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 9 مايو 2020 ...

النمر يعود .. فهد المولد يشكر 7 أشخاص بعد نهاية فترة الإيقاف

انتهى رسميًا إيقاف فهد المولد نجم الاتحاد اليوم السبت. التفاصيل هنا

الفيفا يجبر لاعب الأهلي على دفع مليون ريال للاتحاد

أخيرًا، الاتحاد يفوز بقضية وله أموال عند نادٍ آخر. التفاصيل هنا

اتحادي سابق ينضم لقائمة ضحايا كورونا

أعلن نادي جريميو البرازيلي إصابة لاعبه دييجو سوزا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومن المتوقع أن يُعزل لاعب اتحاد جدة السابق لمدة أسبوعين تجنبًا لنقل العدوى لآخرين.

ونفى الجابر خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية نيته تدريب الاتحاد في الموسم القادم، مؤكدًا عدم عودته لمجال التدريب قريبًا.

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وقد أوضحت المصادر الصحفية البرازيلية أن اللاعب أصيب بالفيروس هو واثنين من موظفي النادي.

سامي الجابر: الاتحاد هو منافس الهلال.