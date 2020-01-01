أخبار الاتحاد اليوم | جدولة الديون وإجبار الأنصاري على الرحيل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 أبريل

تصدر تصرف إدارة الاتحاد بجدولة مستحقات اللاعبين الأجانب أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد 19 أبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 19 أبريل 2020 ...

الاتحاد يجدول مستحقات 14 لاعبًا أجنبي خوفًا من الشكاوى

تدرس إدارة نادي الاتحاد، إنهاء أزمات النادي مع اللاعبين الأجانب، وذلك بجدولة مستحقاتهم المالية المتأخرة، لتجنب الشكاوى التي يتم رفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من حين لآخر.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن اللاعبين هم : "الأرجنتيني فيتشو، الصربيان بريجوفيتش وبيزيتش، والبرازيلي جوناس، والرأس أخضري رودريجيز، والتشيلي فيلانويفا، والإيفواري سانوجو"، بالإضافة لسباعي الفريق الحالي: "جروهي وأوفيني وكريم الأحمدي وأنيس البدري ورومارينيو، وليوناردو خيل، وولفريد بوني".

يأتي ذلك بعدما نشرت تقارير فرنسية، أن الاتحاد الدولي بصدد توقيع غرامة مالية قدرها 3 ملايين يورو ضد نادي الاتحاد، بسبب مستحقات لاعبه السابق مروان داكوستا.

نايف هزازي: نور هو الأسطورة وعودتي للاتحاد في يد الحائلي

يرى نايف هزازي، نجم نادي الاتحاد السابق، أن محمد نور هو أسطورة كرة القدم السعودية، موجهًا الاحترام إلى الثنائي ماجد عبد الله وسامي الجابر.

نايف هزازي قال خلال تصريحات صحفية: "قرار عودتي إلى الاتحاد مرة أخرى، في يد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي".

فهد الأنصاري: كنت قريبًا من العودة للاتحاد وسييرا رفض

تحدث النجم الكويتي فهد الأنصاري، عن سبب رحيله عن نادي الاتحاد السعودي، حيث أكد على أنه تم إجباره على المغادرة، خلال صيف 2018.

الأنصاري قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا غريبًا وقتها، بالاستغناء عن 14 لاعبًا، وأنا كنت واحدًا منهم".

وأردف: "كنت قريبًا من العودة إلى صفوف نادي الاتحاد مرة أخرى، ولكن المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني السابق للفريق أوقف الصفقة".

الديربي أهم .. عندما تأخر لاعب الأهلي عن حفل الزفاف

نروي هذه المرة قصة طريفة للغاية، حدثت قبل مباراة ديربي جدة، جمعت بين الأهلي و الاتحاد ، في نهاية بطولة الدوري، عام 1979، وخلال استعداد الفريقين للمباراة.

فضّل أحمد الصغير، نجم النادي الأهلي السابق هذه المباراة، التي جمعت بين فريقه والاتحاد، على حضوره حفل زواج شقيقه. " اقرأ التفاصيل "