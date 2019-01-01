الاتحاد العربي يُعيد تشكيل لجنة حكامه

لجنة حكام جديدة في الاتحاد العربي لكرة القدم

أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يوم أمس الأحد قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الحكام في الاتحاد.

وضمت اللجنة الجديدة الإماراتي غانم أحمد غانم في منصب الرئيسي، واللبناني محمود الربعة في منصب نائب الرئيس، بجانب عضوية كل من: علي حمد من الإمارات وجمال الغندور من مصر وعبد الحكيم الشلماني من ليبيا وخليل جلال من السعودية ومحمد كزاز من المغرب وصلاح الدين أحمد من السودان وزكريا قناة من سوريا.

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وكان الاتحاد العربي قد عقد دورة حضرها 30 حكمًا عربيًا خلال الأسبوع الماضي للتدرب على تقنية الفيديو، وأقيمت تلك الدورة في معهد إعداد القادة في السعودية.

وقد وصف رجاء الله سلمي أمين عام الاتحاد العربي الدورة المتواصلة على مدار 5 أيام بأنها باكورة برامج تطوير الحكام العرب وأحد أهم البرامج التدريبية النوعية، علمًا أنها بدأت بمحاضرات صباحية ألقى واحدة منهم خليل جلال مسؤول الـVAR في الاتحاد.

وقد اتخذ الاتحاد العربي قرارًا بتطبيق تقنية الفيديو في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بدءً من دور الـ8، وأكد الاتحاد جاهزية كافة الملاعب التي ستستضيف مباريات تلك المرحلة لاستخدام الـVAR.

وأوضح السلمي أن بعض الدول التي ستقام داخلها مباريات دور الـ8 ستشهد تطبيق تقنية الـVAR لأول مرة بعد تزويدها بالمعدات اللازمة لذلك، أسوة بملاعب تونس والسودان في نصف نهائي النسخة الماضية التي كانت تحمل اسم كأس زايد.

يُشار لأن قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ضمت كلًا من: الاتحاد والشباب من السعودية والاتحاد والإسماعيلي من مصر وأولمبيك أسفي والرجاء من المغرب والشرطة العراقي، ويُنتظر تحديد هوية المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية.