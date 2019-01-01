مفاجأة .. الكشف عن أسرار مفاوضات الاتحاد مع جورج هاجي

الاتحاد كان قريبًا من التعاقد مع أسطورة الكرة الرومانية

كشفت قناة ديجي سبورت الرومانية التلفزية عن محاولة الاتحاد التعاقد مع جورج هاجي المدير الفني الحالي لفريق فيتورول كونستانتا المملوك له، ذلك خلفًا للمدرب المقال لويس سييرا.

وأوضحت القناة في التفاصيل أن مسؤولي الاتحاد تواصلوا بالفعل مع أسطورة الكرة الرومانية خلال الأسابيع الماضية، ولم يرفض هاجي الفكرة لكنه حدد شروطه لقبول المهمة.

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وتمثلت تلك الشروط في حصوله على 5 ملايين يورو سنويًا بجانب بدء مهمته في الصيف القادم، وأوضحت ديجي سبورت أن إدارة الاتحاد لم تجد مشكلة في الطلبات المالية لكنها أصيبت بالارتباك منها وطلبت مهلة للتفكير والعودة بعرض رسمي.

وأضافت الصحيفة أن هاجي طلب ذلك الراتب السنوي المرتفع رفضًا للعرض لكن بأناقة، إذ توقع رفض النادي السعودي لتلك المطالب، وهذا يعود لرغبته بالتقدم خطوة في مسيرته كمدرب وتطلعه تحديدًا لمنصب المدير الفني لمنتخب رومانيا والذي يشغله حاليًا كوزمين كونترا وينتهي عقده في ديسمبر القادم.

يُشار لأن الاتحاد بدأ الموسم الجاري مع المدرب لويس سييرا ولكنه أقاله وعين مؤقتًا محمد العبدلي قبل أن يتعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات.

ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ويستعد لمواجهة الاتفاق الأحد القادم خارج ملعبه في الجولة العاشرة من البطولة.