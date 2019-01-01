رئيس الاتحاد يُوافق على اقتراح اللاعبين بشأن مكافآت الفوز

أنمار الحائلي يُغير من لائحة الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة وافق على اقتراح لاعبي الفريق بشأن مكافآت الفوز بمباريات الدوري السعودي.

وحصل كل لاعب من لاعبي العميد على 3 آلاف ريال سعودي مقابل الفوز على الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي، وحسب اللائحة الداخلية تزداد المكافأة بقيمة ألف ريال بعد كل فوز.

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وقدم حارس المرمى فواز القرني والمدافع مروان دا كوستا اقتراحًا لرئيس الاتحاد بتثبيت قيمة مكافأة الفوز في مباريات الدوري السعودي بدلًا من زيادتها ألف ريال بعد كل فوز.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الحائلي وافق على هذا الاقتراح، وأشارت لأن قيمة المكافأة الثابتة ستزداد بنسبة تزيد عن 200% عن مكافأة المباراة الأولى.

وتعمل إدارة الحائلي حاليًا على وضع آلية مناسبة لتسليم اللاعبين مكافآت الفوز في دوري أبطال آسيا وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ تُفضل إدارة الاتحاد صرف تلك المكافآت بعد نهاية المباراة الثانية (لقاء الإياب) وبشرط التأهل للدور التالي.