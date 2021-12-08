الاتحاد الجزائري يُوضح حقيقة التقدم باحتجاج على هدف مصر

كشف شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم حقيقة تقدمهم باحتجاج لدى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 ضد هدف التعادل لمصر خلال المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على استاد الجنوب في الدوحة أجبر الفريقين على اللجوء لنقاط اللعب النظيف لتحديد متصدر المجموعة، وقد حسمت تلك النقاط الصدارة للفراعنة لحصولهم على عدد أقل من البطاقات الملونة.

ما قصة احتجاج الجزائر على هدف مصر؟

قناة الكأس القطرية كانت قد أشارت اليوم الأربعاء إلى اتخاذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرارًا بتقديم احتجاج ضد هدف مصر أمام الخُضر خلال مباراة الأمس.

وأضافت أن السبب هو خروج الكرة من الملعب قبل لعب التمريرة العرضية التي أدت في النهاية لاحتساب ركلة جزاء لمصر، ونشر تويتر قناة الكأس صورة تُوضح اللقطة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج للجنة المنظمة لـ #مونديال_العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب #مصر pic.twitter.com/4nh0XTscqB — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 8, 2021

الجزائر كانت قد تقدمت بالهدف الأول بواسطة محمد أمين توجاي خلال الشوط الأول، لكن عمرو السولية نجح في الحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الثاني، وقد نفذها بنفسه وترجمها لهدف التعادل.

مصر ستُواجه الأردن في مباراة دور الـ8 فيما ستصطدم الجزائر مع المغرب الذي يراه العديدون المنتخب الأفضل في دور المجموعات.

ماذا قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن الاحتجاج ضد هدف مصر؟

شرف الدين عمارة نفى في تصريحات لموقع في الجول المصري نيتهم التقدم باحتجاج ضد هدف عمرو السولية، مؤكدًا أن اللقاء أصبح من الماضي وأن التركيز حاليًا على المباراة القادمة ضد أسود الأطلس.

وأضاف "كنا نتمنى أن يعود الحكم لتقنية الفيديو في اللقطة التي تسببت في تعادل منتخب مصر من أجل أن نتفادى أشياءً كثيرة ولا تجعلنا نشعر بالظلم، الـ VAR موجود من أجل تلك الحالات".

وأضاف حول اللقاء والأجواء الجماهيرية المثيرة "مباراة مصر والجزائر مباراة جميلة وصورة الجماهيرة مختلطة جميلة جدًا ونريدها في ملاعبنا ولم نر ذلك منذ زمن بعيد وبداية لمرحلة جديدة في التعامل بين المنتخبين".

"العلاقة بين مصر والجزائر أكبر من تاريخ كرة القدم نفسها ولا يوجد شيء يمكن أن يفسد العلاقة وما رأيته أمس يُبهج ويُفرح".

وأتم عمارة مؤكدًا أن طموح الجزائر هو الوصول لأبعد مرحلة ممكنة في كأس العرب، مشددًا على امتلاك المنتخب كل المقومات اللازمة للمنافسة على اللقب.

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