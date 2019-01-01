الاتحاد الجزائري يعد منطقة مختلطة لوسائل الإعلام

المنتخب الجزائري يستعد لتصفيات كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن موعد التقاء ممثلي وسائل الإعلام المحتلفة، مع لاعبي المنتخب الجزائري، خلال المعسكر المقام بمركز إعداد المنتخبات في سيدي موسى.

ويستعد المنتخب الجزائري، لمباراة جامبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

الاتحاد الجزائري نشر عبر موقعه الرسمي، بيانًا يعلن خلاله عن موعد التقاء نجوم المنتخب الجزائري بوسائل الإعلام، لتكون في تمام الخامسة من مساء الأربعاء بتوقيت الجزائر.

💎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 الجوهرة الإنجليزية .. جادون سانشو هو الفائز بالمركز الأول في قائمة #NxGn لأفضل 50 لاعبًا صاعدًا في العالم 🔝✨ pic.twitter.com/QXflpGVdR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

وتم إعداد منطقة مختلطة ستكون الأولى من نوعها خلال معسكر المنتخب الجزائري، ليتواجد بها نجوم الخضر مع وسائل الإعلام.

جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عبر عن ارتياحه لجاهزية جميع العناصر، بما فيهم أسامة درفلو لاعب أرنهيم الهولندي، بعد إصابته مؤخرًا.

المنتخب الجزائري يستعد لمواجهتي جامبيا وتونس خلال فترة التوقف الدولية الحالية.